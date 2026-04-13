Morreu nesta segunda-feira (13), em Juiz de Fora, o jornalista Renato Salles, conhecido como Renatinho. Ele foi um dos nomes mais atuantes da imprensa local, com passagem pelo jornal Tribuna de Minas, onde atuou bastante no jornalismo diário e política, e papel importante no fortalecimento da comunicação independente na cidade.

Ao longo da carreira, Renatinho se destacou pela atuação próxima da realidade política juiz-forana. Criador do projeto O Calçadão, utilizava as plataformas digitais para comentar temas do cotidiano e da política, sempre com posicionamentos críticos e linguagem acessível ao público.

Torcedor do Corinthians e apaixonado pela cidade, acompanhou de perto o cenário político local, especialmente os trabalhos da Câmara Municipal e os bastidores das decisões públicas.

Além do jornalismo, também contribuiu para a cultura de Juiz de Fora. Foi um dos responsáveis pela criação do Bloco da Imprensa, iniciativa que se tornou tradicional na programação de abertura do Carnaval da cidade.

Nos últimos anos, enfrentava problemas de saúde e estava afastado das atividades profissionais. Em reconhecimento à sua trajetória, recebeu em 2025 a Comenda Halfeld, principal honraria concedida pelo município.

Renato Salles deixa uma história ligada à defesa do jornalismo independente e ao compromisso com a informação de interesse público, além de uma forte identificação com a vida política e cultural de Juiz de Fora.