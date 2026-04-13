Uma mulher foi presa e um laboratório de drogas foi descoberto durante uma operação policial realizada nesse domingo (12), no Bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo as informações da Polícia Militar, os policiais do Tático Móvel avistaram um casal em atitude suspeita e realizaram a abordagem. O homem fugiu e não foi localizado.

Após diligências, os militares identificaram um local utilizado para o preparo de entorpecentes, onde foi encontrada grande quantidade de materiais relacionados ao tráfico.

A suspeita foi presa e encaminhada à Delegacia de Plantão, junto com o material apreendido.

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