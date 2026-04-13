Um ônibus de transporte intermunicipal foi destruído por um incêndio na manhã desta segunda-feira (13), na Estrada União Indústria, em Juiz de Fora. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo fazia o trajeto entre Matias Barbosa e Juiz de Fora quando o motorista percebeu um ruído anormal no motor. Ao parar para verificar a situação, o incêndio começou.



Todos os passageiros conseguiram desembarcar com segurança. Populares ainda tentaram conter as chamas com extintores, mas o fogo se alastrou rapidamente.



Quando os bombeiros chegaram, o ônibus já estava completamente tomado pelo fogo. As equipes utilizaram cerca de 2 mil litros de água para controlar e apagar as chamas.



De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), no trecho onde houve o incêndio, o trânsito está operando em esquema pare e siga.

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