Dois estabelecimentos de reciclagem foram autuados por armazenarem cobre sem o devido registro durante uma operação de fiscalização realizada na última sexta-feira (10), em Juiz de Fora. O material foi recolhido e será analisado pela Polícia Civil de Minas Gerais.

A fiscalização ocorreu em três ferros-velhos localizados nas regiões das ruas Floriano Peixoto e Hipólito Caron, com participação de diferentes órgãos de controle.

Durante as vistorias, foi constatado que os estabelecimentos possuíam documentação regular e condições adequadas de funcionamento. Entre as irregularidades, também foi identificado um extintor com selo adulterado, que foi substituído.

Os responsáveis pelos locais foram notificados para prestar esclarecimentos e receber orientações sobre normas relacionadas à atividade. Não foram identificados riscos à saúde pública durante a operação.

As investigações sobre a origem do material apreendido continuam.