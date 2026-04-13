Cerca de 76,2 toneladas de lixo foram retiradas de bocas de lobo e redes de drenagem em março, em Juiz de Fora. No acumulado de 2026, o volume já chega a 143,4 toneladas.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, os serviços incluíram limpeza, desobstrução e manutenção de bueiros, poços de visita e galerias de águas pluviais em diferentes regiões da cidade. Todo o material recolhido foi encaminhado ao aterro sanitário municipal.

Entre os resíduos encontrados, predominam materiais plásticos, como sacolas e garrafas PET, geralmente associados ao descarte irregular de lixo doméstico.

O descarte inadequado de resíduos em vias públicas e sistemas de drenagem pode causar entupimentos e alagamentos, além de ser considerado infração passível de penalidades. Denúncias podem ser feitas pelo telefone (32) 3690-7984.

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