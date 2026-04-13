A semana em Juiz de Fora começa com muita nebulosidade e ventos intensos, além de uma queda significativa nas temperaturas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A tendência é de melhora gradual do tempo a partir de quarta-feira (15).

Nesta segunda-feira (13), o dia será de muitas nuvens, com ventos fortes ao longo da manhã e da tarde, perdendo intensidade à noite. As temperaturas variam entre 14°C e 27°C, com leve tendência de queda na máxima.

O destaque fica para a terça-feira (14), quando há uma queda brusca nas temperaturas, com máxima de apenas 16°C e mínima de 13°C. O céu segue com muitas nuvens durante o dia, ainda com ventos fortes, e melhora à noite, com poucas nuvens.

A partir de quarta-feira (15), o tempo volta a ficar mais estável, com predomínio de poucas nuvens e temperaturas em elevação, variando entre 15°C e 27°C.

Na quinta-feira (16), o cenário se mantém, com tempo firme e poucas nuvens, e temperaturas entre 15°C e 28°C.

Já na sexta-feira (17), o calor ganha força novamente, com máxima podendo chegar a 31°C, mantendo o padrão de céu com poucas nuvens.

Ao longo da semana, a umidade do ar permanece elevada nos primeiros dias, especialmente na terça-feira, e diminui gradualmente até o fim da semana. Os ventos fortes marcam o início do período, dando lugar a ventos fracos nos dias seguintes.

Tags:

cidade | frente fria | Temperatura