Está aberta a concorrência pública para instalação e exploração de um restaurante e uma cantina no Parque Municipal de Juiz de Fora. A seleção será feita por meio de pregão eletrônico, com sessão marcada para o dia 8 de maio, às 9h.

O espaço disponível tem cerca de 202 metros quadrados e será cedido por meio de permissão onerosa, ou seja, a empresa vencedora poderá explorar o local mediante pagamento mensal ao município. O critério de escolha será o maior valor ofertado, com lance mínimo definido em edital.

Podem participar empresas do setor de alimentação, além de cooperativas e consórcios, desde que atendam às exigências previstas, como comprovação de experiência mínima de dois anos na área e regularidade fiscal e trabalhista.

As propostas e lances serão feitos exclusivamente de forma on-line, e a análise da documentação ocorrerá após a etapa de disputa.

Pedidos de esclarecimento sobre o edital podem ser enviados até o dia 5 de maio pelos canais oficiais onde também está disponível o documento completo.

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