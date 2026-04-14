Uma manutenção programada pode afetar o abastecimento de água em parte da região Centro-Sul de Juiz de Fora nesta terça-feira (14), entre 8h e 11h.

O serviço será realizado em uma estação elevatória localizada no bairro Alto dos Passos, o que exigirá a interrupção temporária do fornecimento em diversos bairros e loteamentos.

Entre as áreas que podem ser impactadas estão Boa Vista, Bom Pastor, Centro, Cidade Jardim, Cruzeiro do Sul, Granjas Primavera, Granjas Santo Antônio, Ipiranga, Jardim América, Jardim Bela Aurora, Dom Caetano, Mundo Novo, Nossa Senhora do Líbano, Parque Atlanta, Alto dos Passos, Poço Rico, Santa Cecília, Santa Luzia, São Mateus, Teixeiras, Vila Furtado de Menezes, Vila Ideal, Vila Kennedy, Vila Olavo Costa, Vila Ozanam e Valparaíso.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado até a noite desta terça-feira.

Imóveis com reservação adequada de água para pelo menos 24 horas podem não ser afetados durante o período de interrupção.

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