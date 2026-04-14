A vacinação contra a gripe continua disponível para os grupos prioritários em Juiz de Fora, mesmo após o Dia D realizado no último sábado (11), quando mais de 10 mil doses foram aplicadas.

A imunização é feita em dose única e, neste momento, é destinada a públicos específicos. A vacina protege contra três cepas do vírus Influenza: A (H1N1), A (H3N2) e B. Também pode ser aplicada junto a outras vacinas do calendário nacional.

A aplicação segue disponível nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta a partir das 9h, e aos sábados, das 8h às 11h. Outros pontos de vacinação incluem o Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente e o Serviço de Atenção à Saúde do Idoso, ambos com atendimento das 8h às 16h. O Vacimóvel também realiza atendimentos itinerantes.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto. Integrantes dos grupos prioritários devem comprovar a condição. Mesmo sem o cartão de vacina, o atendimento é realizado.

Entre os grupos prioritários estão crianças de até 5 anos, gestantes, idosos, profissionais da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, entre outros públicos definidos pelas autoridades de saúde.

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