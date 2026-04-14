Uma nova lei determina que o sistema de estacionamento rotativo pago (Área Azul) de Juiz de Fora reserve, no mínimo, 5% das vagas para motocicletas e motonetas em todos os setores da cidade, incluindo áreas já existentes e futuras ampliações, com prazo de até 90 dias para adequação.

As vagas destinadas a motocicletas deverão ser devidamente sinalizadas e identificadas, podendo ser organizadas em bolsões específicos para garantir mais segurança e melhor fluidez no trânsito.

A norma também permite que, conforme as condições da via, uma vaga de automóvel seja convertida em até quatro vagas para motos.

A adequação do sistema ficará sob responsabilidade da empresa operadora da Área Azul, que deverá ajustar tanto a quantidade quanto a sinalização das vagas dentro do prazo estabelecido.

O texto ainda prevê a possibilidade de ampliação desse percentual no futuro, conforme estudos de demanda e o crescimento da frota de motocicletas no município.