Passa a ser obrigatória, a oferta de orientações sobre primeiros socorros a gestantes e acompanhantes durante o pré-natal realizado pelo Sistema Único de Saúde em Juiz de Fora. A informação foi divulgada no Atos do Governo da Prefeitura nesta terça-feira(14) e deve ser implementada até 90 dias. O conteúdo inclui noções básicas de primeiros socorros, com foco na prevenção e no atendimento de casos de engasgo em bebês e crianças, além de medidas de segurança até a chegada de atendimento especializado.

As orientações poderão ser oferecidas por meio de palestras, vídeos, cartilhas, cursos práticos e simulações, podendo ocorrer de forma individual ou em grupo. Também está prevista a disponibilização de materiais digitais complementares.

A norma determina ainda que, nos casos em que a gestante não realize o pré-natal pelo SUS, a capacitação deverá ser oferecida após o parto, durante a internação em unidade pública de saúde, antes da alta hospitalar.



