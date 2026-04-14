A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora anunciou, na manhã desta terça-feira (14), a incorporação de uma tecnologia inédita na América Latina: o sistema robótico Cuvis-Joint, considerado o primeiro equipamento 100% autônomo voltado para cirurgias de joelho em operação na região. Desenvolvido pela empresa sul-coreana CUREXO, o robô posiciona a instituição entre os centros mais avançados do país em inovação médica.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Santa Casa, José Sebastião Pedrosa, a aquisição representa um marco na história da instituição. “Estamos trazendo para a região uma tecnologia de ponta, alinhada ao que há de mais avançado na medicina mundial, reforçando nosso compromisso com a qualidade da assistência”, afirmou.

Diferentemente dos sistemas tradicionais, nos quais o cirurgião realiza cortes manualmente ou opera robôs semiautônomos, o Cuvis-Joint atua de forma ativa. A tecnologia utiliza planejamento digital baseado em tomografia computadorizada em 3D para executar cortes ósseos com alta precisão, seguindo parâmetros previamente definidos pelo médico e reduzindo variações no procedimento.

Segundo especialistas, a novidade representa um avanço significativo nas cirurgias de prótese de joelho. Entre os principais benefícios estão maior precisão no posicionamento dos implantes, planejamento individualizado, menor impacto nos tecidos moles e potencial para uma recuperação mais rápida dos pacientes.

O ortopedista Samuel Lopes destaca que a robótica permite um planejamento detalhado de cada etapa da cirurgia, com execução altamente precisa. Já o médico Igor Reis ressalta que o equipamento não substitui o profissional, mas amplia sua capacidade de atuação, aumentando a segurança e a previsibilidade dos resultados.

Com a chegada do novo sistema, a Santa Casa de Juiz de Fora reforça seu papel como referência em inovação na área da saúde e amplia o acesso da população a tecnologias de última geração.

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