A linha 300 - Campo Alegre / Via Granjas Primavera voltou a operar com itinerário completo na tarde desta terça-feira (14), em Juiz de Fora, após vistorias realizadas por equipes técnicas.

Até então, o atendimento era feito de forma parcial, com circulação limitada até a garagem de uma usina de concreto próxima ao bairro. Com a liberação, o trajeto foi restabelecido em toda a extensão da Rua João Duarte da Silveira.

Em outros pontos da cidade onde ainda há restrições, os desvios seguem sendo reavaliados, com ajustes progressivos para aproximar os trajetos das rotas originais.

As definições são feitas com base em análises técnicas e nas condições de segurança das vias, considerando também demandas de moradores das regiões atendidas.