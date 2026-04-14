As ações de combate às arboviroses foram intensificadas nesta terça-feira (14) em todas as regiões urbanas de Juiz de Fora, com equipes realizando visitas a imóveis para identificar e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti.

Durante as abordagens, agentes entram nas residências acompanhados pelos moradores, verificam possíveis criadouros, aplicam larvicida quando necessário e orientam sobre medidas de prevenção. O foco principal é o chamado tratamento focal, que consiste na aplicação direcionada de produtos em locais com água parada, como caixas d’água, ralos e recipientes.

As ações ocorrem em diversos bairros da cidade, abrangendo regiões como Centro, Cidade Alta, zonas Norte, Sul, Leste, Nordeste e Sudeste.

De acordo com as equipes, a maior parte dos focos do mosquito está dentro das residências, o que torna essencial a colaboração dos moradores. Quando o acesso aos imóveis não é permitido, o controle da infestação fica comprometido.

A população também pode informar possíveis focos por canais de atendimento, como WhatsApp, e-mail e sistema online disponibilizado pelo município, além de atendimento presencial em unidades específicas.

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