Dois suspeitos ligados ao Comando Vermelho foram presos por tráfico de drogas e participação em organização criminosa na tarde desta terça-feira (14), no Bairro Parque das Águas, em Juiz de Fora.

Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu 28 barras de maconha, uma barra de crack, uma balança de precisão e um veículo. Segundo a polícia, o material seria distribuído na Zona Sul da cidade e em municípios vizinhos.

Os suspeitos, que possuem passagens por crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídio, foram encaminhados à delegacia, junto com o material apreendido, e permanecem à disposição da Justiça.

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