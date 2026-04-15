Um homem de 45 anos ficou ferido após cair em um buraco de aproximadamente 2,5 metros de altura na Rua Otávio Schettino, no Bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, na madrugada desta quarta-feira (15).

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima sofreu fratura exposta na tíbia esquerda, além de possível fratura na clavícula e um ferimento no queixo.

O homem recebeu os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

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