Um homem de 70 anos morreu após sofrer um acidente com uma maquita na Rua Belozzi, no Bairro Parque Independência, em Juiz de Fora, na tarde dessa terça-feira (14).



De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a equipe foi acionada para prestar socorro, mas ao chegar ao local a vítima já estava sem vida. Durante a avaliação inicial, foi constatado que o homem apresentava um corte profundo no antebraço direito, com grande perda de sangue no local.

Segundo informações da Polícia Militar, familiares relataram que a vítima realizava um trabalho utilizando uma escada metálica e uma serra circular em um espaço no mesmo terreno onde moram parentes, quando teria gritado por socorro.



Uma das filhas contou que encontrou o homem tentando conter o sangramento com o próprio braço e pediu ajuda para os vizinhos. Populares tentaram prestar os primeiros socorros, utilizando uma toalha para estancar o sangramento e, em seguida, improvisando um torniquete com um cinto, seguindo orientações repassadas por telefone até a chegada do resgate. Apesar dos esforços, a vítima já havia perdido grande quantidade de sangue.



Ainda conforme familiares, mesmo ferido, o homem conseguiu se deslocar por cerca de 30 metros até a residência, deixando marcas de sangue pelo trajeto.



A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia técnica. Após os levantamentos, o corpo foi liberado para remoção por uma funerária, e a família recebeu orientações sobre os procedimentos necessários. O caso será analisado pelas autoridades competentes.

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