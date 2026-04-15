Quatro secretários da Prefeitura de Juiz de Fora estão em viagem oficial à Holanda. Integram a comitiva a secretária de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular, Cidinha Lousada, o secretário de Mobilidade Urbana, Richard Tavares, o secretário de Governo, Ronaldo Pinto Júnior, e a secretária de Obras, Bruna Ferreira da Rocha.

Em nota, o Executivo informou que a viagem é uma atividade de trabalho organizada pela Frente Nacional dos Prefeitos, com foco no tema da resiliência urbana. “ A Holanda é um país que oferece experiências exemplares, que foram visitadas no ano passado pela prefeita e pelo presidente da CESAMA. Neste ano, entendemos que o conhecimento dessas experiências é ainda mais pertinente, tendo em vista os desafios presentemente enfrentados pelo município”, afirmou a PJF.

Até o momento, a Prefeitura não detalhou alguns pontos solicitados pela reportagem. Seguem sem resposta o custo total da viagem, a duração da agenda na Holanda e a previsão de divulgação dos resultados práticos da missão.