O abastecimento de água pode ser interrompido temporariamente em bairros da Zona Oeste de Juiz de Fora nesta quinta-feira (16), entre 8h e 17h, devido a obras na rede de distribuição no bairro Marilândia. A intervenção será realizada pela Companhia de Saneamento Municipal.

De acordo com a companhia, serão feitas quatro interligações na rede em dois pontos: nas esquinas das ruas dos Rubis com Ágatas e dos Rubis com Esmeraldas. Para a execução dos serviços, será necessário o fechamento de registros, o que pode afetar total ou parcialmente o fornecimento de água.

Além do Marilândia, a interrupção pode atingir os bairros São Clemente, Nova Califórnia e Novo Horizonte.

A orientação é para que os moradores utilizem a água de forma consciente até a normalização do abastecimento, prevista para a noite de quinta-feira. Imóveis com caixas d’água com capacidade adequada tendem a não ser impactados.

Tags:

Abastecimento | abastecimento de água | água | manutenção | Zona