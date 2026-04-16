Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas nessa quarta-feira (15), com cocaína, haxixe e loló em uma residência no bairro Fontesville I, em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma denúncia anônima indicar movimentação suspeita no imóvel. Durante o monitoramento, os militares observaram indícios de preparo e fracionamento de entorpecentes, o que motivou a abordagem.

No local, foram encontradas 12 porções de substância análoga à cocaína, quatro porções de haxixe e 12 porções de substância semelhante a ácido bórico, além de recipientes com substância análoga a clorofórmio, loló.

Também foram apreendidos diversos materiais utilizados no preparo e na embalagem das drogas, como prensas, balanças, peneiras, liquidificadores, máquina de selar a vácuo, moldes e embalagens plásticas, além de um aparelho celular.

A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil junto com todo o material apreendido e permanece à disposição da Justiça.

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