As ações de combate às arboviroses seguem intensificadas nesta quinta-feira (16) em Juiz de Fora, com equipes atuando em bairros de diferentes regiões da área urbana. Como novidade, o Condomínio Parque das Bromélias, na Zona Sul, passa a integrar a rota de atendimento, junto aos bairros Amazônia e Vale Verde.

Coordenados pela Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, os Agentes de Combate às Endemias (ACE) realizam visitas domiciliares para identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito, aplicar larvicida quando necessário e orientar os moradores. As equipes estão uniformizadas e devidamente identificadas.

O trabalho tem como foco o chamado tratamento focal, que consiste na aplicação direcionada de larvicidas em locais com água parada, como caixas d’água, ralos e recipientes. A medida atua de forma preventiva, interrompendo o ciclo de desenvolvimento do mosquito e reduzindo os índices de infestação.

Confira os bairros atendidos:

Região Central: São Mateus, Mariano Procópio, Centro

Cidade Alta: Serro Azul, Nossa Senhora de Fátima

Zona Norte: Amazônia, Realeza, Santa Clara, Industrial, São Judas Tadeu

Zona Sul: Parque das Bromélias, Fazendinhas do Ipiranga, Vale Verde, Teixeiras

Zona Nordeste: Grama

Zona Leste: Nossa Senhora Aparecida

A população também pode denunciar possíveis focos por meio de canais disponibilizados pela Prefeitura, como WhatsApp, e-mail, sistema online e atendimento presencial nas unidades do DIGA.

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