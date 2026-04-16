Nesta quinta-feira (16), às 19h30, no Plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, será realizado a cerimônia de entrega da Medalha Alferes Tiradentes. Ao todo, 23 profissionais das áreas de segurança pública e privada serão homenageados pelo destaque em suas atuações no município e na região.

Instituída pela Resolução nº 1.338/2019, a honraria reconhece o empenho e a dedicação dos agentes de segurança, valorizando o trabalho desenvolvido em prol da proteção da sociedade. A solenidade ocorre tradicionalmente em abril, em referência a Joaquim José da Silva Xavier, patrono da medalha. A iniciativa reforça o compromisso do Legislativo com o reconhecimento de profissionais que contribuem diariamente para a segurança e o bem-estar da população.

Conheça os homenageados: