Nesta quinta-feira (16), às 19h30, no Plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, será realizado a cerimônia de entrega da Medalha Alferes Tiradentes. Ao todo, 23 profissionais das áreas de segurança pública e privada serão homenageados pelo destaque em suas atuações no município e na região.
Instituída pela Resolução nº 1.338/2019, a honraria reconhece o empenho e a dedicação dos agentes de segurança, valorizando o trabalho desenvolvido em prol da proteção da sociedade. A solenidade ocorre tradicionalmente em abril, em referência a Joaquim José da Silva Xavier, patrono da medalha. A iniciativa reforça o compromisso do Legislativo com o reconhecimento de profissionais que contribuem diariamente para a segurança e o bem-estar da população.
Conheça os homenageados:
- Adão Aparecido de Oliveira
- Antônio Carlos Silvino Júnior
- Carolina Marangon Ribas
- Demetrius Bastos Goulart
- Elaine Maria da Silva
- Elcio Pereira de Almeida
- Elson Luiz de Oliveira Góis
- Flávio Tafúri Mattoso
- Gabriel Felipe Pereira
- Gleisiane Cristina Teixeira
- Heleno Evangelista
- Igor Marcel Moreira
- João Paulo Oliveira
- Leonard de Castro Farah
- Marcelo da Costa Míscoli
- Marcio Marcelino da Silva
- Murilo Halfeld Clark
- Raphaela Alves Machado
- Rodrigo Rolli
- Sebastião Perpétuo Justino
- Silvaney de Castro Gonçalves
- Vitor Fernandes Fraga
- Waldir de Paiva Prestes Filho