Nesta quinta-feira (16), às 19h30, no Plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, será realizado a cerimônia de entrega da Medalha Alferes Tiradentes. Ao todo, 23 profissionais das áreas de segurança pública e privada serão homenageados pelo destaque em suas atuações no município e na região.

Instituída pela Resolução nº 1.338/2019, a honraria reconhece o empenho e a dedicação dos agentes de segurança, valorizando o trabalho desenvolvido em prol da proteção da sociedade. A solenidade ocorre tradicionalmente em abril, em referência a Joaquim José da Silva Xavier, patrono da medalha. A iniciativa reforça o compromisso do Legislativo com o reconhecimento de profissionais que contribuem diariamente para a segurança e o bem-estar da população.

Conheça os homenageados:

  1. Adão Aparecido de Oliveira
  2. Antônio Carlos Silvino Júnior
  3. Carolina Marangon Ribas
  4. Demetrius Bastos Goulart
  5. Elaine Maria da Silva
  6. Elcio Pereira de Almeida
  7. Elson Luiz de Oliveira Góis
  8. Flávio Tafúri Mattoso
  9. Gabriel Felipe Pereira
  10. Gleisiane Cristina Teixeira
  11. Heleno Evangelista
  12. Igor Marcel Moreira
  13. João Paulo Oliveira
  14. Leonard de Castro Farah
  15. Marcelo da Costa Míscoli
  16. Marcio Marcelino da Silva
  17. Murilo Halfeld Clark
  18. Raphaela Alves Machado
  19. Rodrigo Rolli
  20. Sebastião Perpétuo Justino
  21. Silvaney de Castro Gonçalves
  22. Vitor Fernandes Fraga
  23. Waldir de Paiva Prestes Filho

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