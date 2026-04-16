Um homem de 52 anos morreu após sofrer um choque elétrico enquanto realizava um serviço de pintura em uma loja na Rua Duque de Caxias, no Bairro Poço Rico, em Juiz de Fora, na manhã desta quinta-feira (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada sobre o telhado do estabelecimento, debruçada na parede externa. As equipes acessaram o local com o uso de escada para realizar o atendimento.

Durante a avaliação inicial, foi constatado que o trabalhador estava em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar, mas sem sucesso.

Após a retirada da vítima do telhado, ela foi repassada à equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU, que confirmou o óbito ainda no local.

A Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil foram acionadas para os procedimentos de praxe.

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