Uma fábrica de gelo localizada no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora, foi interditada nesta quarta-feira (15) após fiscalização identificar irregularidades nas condições de higiene e funcionamento, além da ausência de alvará sanitário e licença de localização.

A ação foi realizada pela Vigilância Sanitária da Prefeitura, com apoio da Secretaria de Saúde, da Guarda Municipal e da Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Durante a inspeção, foram constatadas falhas nas condições higiênico-sanitárias do local, o que compromete a segurança do produto oferecido à população. Diante da situação, a interdição foi aplicada como medida preventiva para evitar riscos à saúde pública.

Também foi lavrado auto de infração e coletadas amostras de água para análise microbiológica, que foram encaminhadas para avaliação em laboratório.

O estabelecimento só poderá retomar as atividades após a regularização das pendências e nova vistoria dos órgãos competentes.

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