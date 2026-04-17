Um homem e uma mulher foram presos e mais de 6 mil porções de drogas foram apreendidas durante a Operação Luminis, realizada nesta quinta-feira (16) nos bairros Vila Ideal e São Benedito, em Juiz de Fora. A ação teve como foco o combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.

Segundo informações da Polícia Militar, no bairro Vila Ideal, um suspeito foi preso com 888 pinos e papelotes de cocaína, 167 buchas de maconha, 152 porções de maconha do tipo “ice” e 15 porções do tipo “cera”. Também foram apreendidos R$5,9 mil em dinheiro, dois celulares, uma balança de precisão, um caderno de anotações e materiais utilizados para embalar as drogas.

FOTO: PMMG - Reprodução

Já no bairro São Benedito, uma mulher foi presa com 5.700 pedras de crack, além de uma balança de precisão e um aparelho celular.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada e as demais providências adotadas.

Tags:

Drogas | juiz de fora | Vila Ideal