A previsão para Juiz de Fora indica tempo firme no início do fim de semana, seguido por aumento de nuvens e retorno da instabilidade, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta sexta-feira (17), o tempo permanece estável, com poucas nuvens ao longo de todo o dia. As temperaturas variam entre 15°C e 30°C, com tendência de elevação, e ventos fracos.

No sábado (18), o cenário começa a mudar. O dia será de muitas nuvens, evoluindo para céu encoberto à noite. As temperaturas sobem, com mínima de 17°C e máxima de 32°C, mantendo a sensação de calor.

Já no domingo (19), há aumento da instabilidade, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. As temperaturas apresentam leve queda, variando entre 16°C e 30°C.

A umidade do ar segue elevada, especialmente nos períodos da manhã, enquanto os ventos permanecem fracos durante todo o período, principalmente no sábado.

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