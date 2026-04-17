O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) publicou a terceira convocação para a prova prática do processo seletivo para o cargo de Motorista de Veículo Pesado I, em Juiz de Fora. A etapa, de caráter eliminatório, será realizada no dia 22 de abril, às 9h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.

Foram convocados os candidatos classificados entre a 41ª e a 52ª posição, conforme previsto no Edital nº 003/2025. A convocação foi divulgada no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Os participantes devem comparecer no local com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme exigido no edital. O não comparecimento na data e horário estabelecidos implica na eliminação do processo seletivo.

O resultado final da prova prática e as próximas etapas, incluindo a convocação para exames admissionais, serão divulgados posteriormente no site oficial do Demlurb.

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