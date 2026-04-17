Clientes com contas em atraso terão uma nova oportunidade para regularizar a situação durante o mutirão de negociação promovido pela Cemig, nos dias 22 e 23 de abril, em Juiz de Fora. O atendimento acontece das 8h às 16h, no Parque Halfeld, no Centro, poucos dias antes da retomada dos cortes por inadimplência, prevista para 27 de abril.

Durante o mutirão, serão oferecidas condições facilitadas de pagamento, incluindo parcelamento em até 12 vezes sem juros. As mesmas alternativas também estão disponíveis pelos canais digitais e telefônicos da companhia.

A ação ocorre após um período de mais de 60 dias em que os cortes de energia por falta de pagamento ficaram suspensos no município, medida adotada após os impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no fim de fevereiro.

Com a normalização da situação, a cobrança será retomada de forma gradual a partir do dia 27 de abril. Consumidores que não puderem comparecer ao mutirão ainda podem negociar débitos pelo site, WhatsApp ou telefone da empresa.

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