As famílias atingidas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá receberam o Auxílio Reconstrução do Governo Federal. Com as liberações desta etapa, o benefício foi pago a 830 famílias nos dois municípios: 179 foram contempladas no primeiro lote, e outras 651 recebem o pagamento nesta sexta-feira (17). Os pagamentos são realizados a partir dos cadastros processados nos sistemas federais e confirmados pelos responsáveis familiares, etapa necessária para a liberação do benefício. O valor do auxílio é de R$ 7.300 por família, pago em parcela única.

Os dados das famílias são analisados em lotes, em um fluxo contínuo. Esse processamento pode resultar em diferentes status ao longo do processo. O status “em análise” indica que o cadastro foi recebido e está passando pelas verificações necessárias, como validação de dados e confirmação de que a residência está localizada em área afetada.

À medida que a análise avança, o cadastro pode evoluir para diferentes situações:

Habilitado: quando o responsável familiar já pode acessar o sistema, confirmar as informações e viabilizar o pagamento;



Indeferido: quando há inconsistências nos dados, como CPF, endereço ou composição familiar — nesses casos, o sistema informa a necessidade de correção junto à prefeitura;



Não cadastrado: quando não há registro enviado pelo município, sendo necessário procurar a administração municipal para inclusão no sistema.

O terceiro lote já está em fase de processamento e deve avançar na próxima semana, conforme a análise dos cadastros enviados pelos municípios e dos requerimentos que ainda estão em verificação.

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