O Procon de Juiz de Fora divulgou o resultado do edital que selecionou escolas para o projeto “Procon na Escola”, que será desenvolvido ao longo de 2026 com foco em educação financeira e direitos do consumidor.

A iniciativa prevê a realização de palestras, oficinas e atividades pedagógicas voltadas a temas como consumo consciente, relações de consumo e organização financeira. As ações serão adaptadas para diferentes faixas etárias e também devem envolver familiares e a comunidade escolar.

Foram selecionadas seis instituições de ensino no município: Escola Estadual Professor Cândido Motta Filho; Escola Municipal Dante Jaime Brochado; Escola Municipal José Homem de Carvalho; Escola Municipal Olinda de Paula Magalhães; Escola Municipal Professora Marlene Barros; e o Colégio Tiradentes da PMMG – Unidade Juiz de Fora.

Além das atividades com os alunos, o projeto também prevê workshops de educação financeira para familiares, ampliando o alcance das orientações e incentivando práticas mais conscientes no dia a dia.

Tags:

Cidadania | Consumidor | De | Direito | Do | Educação | escola