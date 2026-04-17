A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou como será o funcionamento dos serviços públicos durante o feriado de Tiradentes, celebrado na terça-feira (21). A segunda-feira (20) será ponto facultativo em alguns setores, e diversos serviços terão horários alterados.

Na área de limpeza urbana, a coleta de lixo funciona normalmente no sábado e na segunda-feira, não ocorre no domingo, como de costume, e será suspensa na terça-feira. Já os serviços administrativos do Demlurb ficam paralisados até quarta-feira (22). A Cesama mantém atendimento normal na segunda e opera em regime de plantão no feriado.

Na saúde, os atendimentos de urgência e emergência funcionam normalmente, 24 horas, incluindo UPAs, HPS e unidades especializadas. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e serviços ambulatoriais suspendem o atendimento a partir de sábado (18) e retomam na quarta-feira (22).

O transporte coletivo urbano será gratuito na terça-feira (21), como ocorre em todos os domingos e feriados nacionais no município. Agentes de trânsito e a Defesa Civil seguem atuando normalmente durante todo o período.

Na assistência social, equipamentos como CRAS, CREAS e Centro Pop estarão fechados, enquanto serviços de acolhimento funcionam normalmente. Restaurantes populares atenderão exclusivamente o público da assistência social entre os dias 18 e 21.

Espaços públicos também terão alterações: o Parque da Lajinha abre normalmente no fim de semana e no feriado, mas fecha na segunda para manutenção. O Parque Municipal funciona no fim de semana, fecha na segunda e reabre na terça. Equipamentos culturais, como museus e bibliotecas, terão funcionamento variado conforme a programação.

Os serviços administrativos da Prefeitura, como ouvidorias e a Sala do Empreendedor, retornam ao atendimento normal na quarta-feira (22).

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