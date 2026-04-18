Um estabelecimento localizado na Avenida Rui Barbosa, em Juiz de Fora, foi interditado nesta sexta-feira após descumprir um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado anteriormente com o município. A medida foi adotada após fiscalizações identificarem irregularidades recorrentes no funcionamento do local.

O imóvel já havia sido alvo de interdição no início do ano, quando foi autorizado a reabrir mediante o cumprimento de exigências, como a proibição de uso da via pública para atividades comerciais e o respeito ao horário de funcionamento, limitado até as 22h.

No entanto, segundo a fiscalização, o estabelecimento voltou a operar fora do horário permitido, além de utilizar churrasqueira na rua e manter som em volume elevado, causando transtornos à vizinhança.

Diante das reincidências, a interdição foi aplicada como forma de garantir o cumprimento das normas municipais.

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