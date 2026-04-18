O Procon de Juiz de Fora aplicou mais de R$1,8 milhão em multas a 23 postos de combustíveis autuados por aumento de preços sem justificativa. As penalidades foram definidas após a conclusão de processos administrativos conduzidos pelo órgão.

Segundo o Procon/JF, as fiscalizações identificaram indícios de prática abusiva nos valores cobrados aos consumidores. Os processos foram analisados com base no Código de Defesa do Consumidor, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório aos estabelecimentos.

Entre os postos autuados estão empresas como Bandeirantes Comércio de Combustíveis Ltda, Auto Posto L2, Posto Cidade Alta, Posto Andradas, Posto Independência, Posto Eco, Posto Petrogas, Posto Líder, Posto Universitário, entre outros. Um dos casos ainda segue em fase de recurso administrativo.

O órgão reforça que o aumento injustificado de preços é considerado prática abusiva e informa que continuará monitorando o mercado de combustíveis, adotando medidas para garantir transparência nas relações de consumo e proteger os consumidores.

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