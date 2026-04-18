A Estrada Athos Branco da Rosa, no Bairro Parque Serra Verde, em Juiz de Fora, foi interditada a partir dessa sexta-feira (17) após vistoria técnica apontar risco de deslizamento na encosta ao lado da via.

Segundo a Defesa Civil, foram identificadas trincas no talude, o que indica instabilidade do terreno e possibilidade de novos deslizamentos. A interdição foi adotada como medida preventiva para garantir a segurança de moradores e motoristas.

O órgão alerta que esse tipo de ocorrência pode acontecer mesmo fora do período chuvoso, devido à saturação anterior do solo e ao processo de secagem, que pode provocar movimentações na encosta. A recomendação é que a população respeite a sinalização e evite acessar a área.

Com a interdição, a linha 438 – Parque Serra Verde segue operando com itinerário alternativo, com acesso ao bairro pela região de São Benedito. A mudança está em vigor desde março e será mantida enquanto houver risco no local.

A área continua sendo monitorada, e novas informações devem ser divulgadas pelos canais oficiais do município.

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