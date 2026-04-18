Um inventário florestal será realizado neste sábado (18) e domingo (19) na bacia do Córrego São Pedro, em Juiz de Fora, como parte das etapas preparatórias para as obras de macrodrenagem na região. A intervenção deve beneficiar os bairros Democrata, Mariano, São Pedro e Vale do Ipê.

O levantamento inclui a identificação, quantificação e mapeamento das árvores, além da análise das condições da vegetação. A etapa é exigida para o licenciamento ambiental e busca orientar a execução das obras dentro das normas técnicas e ambientais.

Durante os trabalhos, equipes poderão acessar áreas previamente mapeadas, incluindo imóveis, para alcançar pontos próximos ao leito do córrego. Os profissionais estarão identificados.

As atividades serão divididas em dois trechos. O primeiro abrange ruas como Mariano Procópio, Professora Violeta Santos, Benjamin Guimarães, Antônio Fellet e Doutor Jamil Altafi, além do Condomínio Spazio Jardim Real. O segundo inclui a Rua José Lourenço Kelmer e a Estrada Engenheiro Gentil Forn.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, o projeto de macrodrenagem prevê o alargamento da calha do córrego e a construção de novas travessias, com o objetivo de reduzir alagamentos recorrentes na região. As intervenções integram investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal.

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