Herick Patrick Soares Dornelas, de 33 anos, e Renata Alexandre Sant’Ana, de 32, foram condenados pela morte de Brunna Letycia Vicente Alves de Souza Leonel, de 24 anos, ocorrida em janeiro de 2024, em Juiz de Fora. As penas somadas ultrapassam 17 anos de prisão e devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado.

De acordo com a sentença, Herick foi condenado a 8 anos e 3 meses de reclusão, além de 10 dias-multa. Já Renata recebeu pena de 9 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, também com pagamento de 10 dias-multa, calculados com base em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O casal foi inicialmente denunciado por homicídio qualificado, mas, durante o julgamento, os jurados decidiram pela desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, além de ocultação de cadáver. A decisão foi proferida pela juíza Joyce Souza de Paula.

Segundo as investigações, a morte da jovem ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes. Após o crime, o corpo foi colocado em uma mala e posteriormente ocultado. O caso teve grande repercussão na cidade à época dos fatos.

A condenação determina o cumprimento das penas em regime fechado, sem possibilidade de substituição por medidas alternativas, em razão da violência envolvida no crime.

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