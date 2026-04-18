Uma mulher de 56 anos morreu após ser atropelada por um veículo na noite desta quinta-feira, por volta das 20h30, no km 638 da BR-040.

De acordo com as informaçõesida Polícia Rodoviária Federal, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O veículo envolvido é uma Fiat Strada, conduzida por um homem de 31 anos, que não sofreu ferimentos.

A dinâmica do atropelamento ainda será apurada por meio de perícia técnica, que irá esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

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