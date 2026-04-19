A fiscalização na BR-265, em Barbacena, resultou na retirada de circulação de veículos em situação irregular neste sábado (18), durante operação realizada no km 214 da rodovia. A ação ocorre em meio ao aumento do fluxo de veículos na região dos Campos das Vertentes por conta do feriado.

Ao longo da operação, foram verificadas as condições de segurança e conservação dos veículos, além da checagem de possíveis irregularidades. Parte dos condutores conseguiu regularizar pendências no próprio local e seguir viagem. Já nos casos em que isso não foi possível, os veículos foram removidos.

Motoristas também foram orientados sobre práticas de segurança no trânsito, enquanto equipes reforçaram a fiscalização em pontos considerados críticos da rodovia.

Durante o feriado, a intensificação das ações segue com uso de radar móvel para controle de velocidade, além de monitoramento com drones para coibir ultrapassagens proibidas. Testes com etilômetro também fazem parte da operação, que busca reduzir riscos e prevenir acidentes nas estradas da região.

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