Dois homens foram presos em flagrante com um fuzil calibre 7.62, mais de 200 munições do mesmo calibre, duas pistolas 9mm, 14 emulsões explosivas à base de nitrato de amônia, quatro granadas e cinco barras de substância análoga à maconha em um posto de combustível às margens da BR-040, em Juiz de Fora, nesse domingo (19).

Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento os policiais identificaram uma motocicleta e um carro em atitude suspeita. Ao realizarem as verificações, descobriram que a moto era produto de roubo ocorrido anteriormente em uma cidade do estado do Rio de Janeiro e que a placa utilizada no veículo era clonada de outro modelo com características semelhantes.

FOTO: PMMG - Reprodução

Após localizarem o material, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado por meio de seu esquadrão antibombas, que realizou o recolhimento dos artefatos seguindo todos os protocolos de segurança.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e responderão pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico ilícito de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, sendo conduzidos à autoridade de polícia judiciária.

FOTO: PMMG - Reprodução

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