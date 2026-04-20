A previsão do tempo para a semana em Juiz de Fora indica uma sequência de dias estáveis, com predomínio de sol e temperaturas amenas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O destaque fica para as manhãs frias e com nevoeiro.

Nesta segunda-feira (20), o dia começa com poucas nuvens e nevoeiro, seguido de céu claro à tarde. À noite, o nevoeiro volta a aparecer. As temperaturas variam entre 14°C e 28°C, com ventos moderados à tarde.

Na terça-feira (21), o cenário se repete, com nevoeiro nas primeiras horas do dia e predomínio de poucas nuvens ao longo do período. Os termômetros marcam entre 13°C e 28°C.

A quarta-feira (22) será de tempo aberto e céu claro, com temperaturas entre 14°C e 28°C e baixa umidade no período da tarde.

Na quinta-feira (23), o tempo segue firme, com poucas nuvens e temperaturas variando entre 14°C e 29°C.

Já na sexta-feira (24), não há mudanças significativas: predomínio de poucas nuvens e temperaturas entre 14°C e 28°C.

Ao longo da semana, a umidade do ar varia entre 30% e 100%, com índices mais baixos durante as tardes, enquanto os ventos permanecem fracos na maior parte dos dias, favorecendo a formação de nevoeiro nas manhãs.

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