O abastecimento de água pode sofrer interrupções temporárias na manhã desta quarta-feira (22), entre 8h e 11h, em bairros da Região Norte de Juiz de Fora, devido a uma obra de interligação da rede na estrada Ribeirão das Rosas, na altura do acesso à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barbosa Lage.

A interrupção pode atingir, de forma parcial, áreas dos bairros Parque das Torres, Barbosa Lage e a região da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Juiz de Fora (ASE/JF).

A previsão é que o abastecimento seja normalizado até a noite do mesmo dia. Imóveis com reservação adequada de água tendem a não ser impactados durante o período da intervenção.

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