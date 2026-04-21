Estão abertas as inscrições para a retirada gratuita de composto orgânico em Juiz de Fora, com distribuição prevista para o dia 27 de abril, no Horto Florestal da cidade. A iniciativa contempla produtores rurais do município e também de cidades da região.

Podem participar produtores de Juiz de Fora, Goianá, Pedro Teixeira, Ewbank da Câmara, Rio Preto e Santa Bárbara de Monte Verde. As inscrições podem ser feitas online ou presencialmente até o dia da entrega.

A retirada do material é de responsabilidade do produtor, que deve comparecer ao local com veículo adequado, além de equipamentos e mão de obra para o carregamento.

O composto é produzido a partir de resíduos de podas de árvores e grama recolhidos na cidade, gerando também um biofertilizante líquido que auxilia na nutrição das plantas e reduz a necessidade de insumos químicos.

Após a inscrição, os participantes recebem a confirmação da retirada por e-mail ou aplicativo de mensagens.