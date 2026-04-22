As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti seguem nesta quarta-feira (22) em diferentes bairros de Juiz de Fora, com visitas domiciliares, eliminação de focos e aplicação de larvicidas. As atividades também contemplam condomínios residenciais e reforçam a estratégia preventiva contra arboviroses como dengue, zika e chikungunya.

Os trabalhos são realizados por agentes de combate às endemias, que atuam uniformizados e identificados, solicitando acesso aos imóveis para vistoria de possíveis criadouros, como recipientes com água parada, caixas d’água e ralos. Quando necessário, é feita a aplicação de larvicidas e orientação direta aos moradores.

As ações ocorrem nas seguintes regiões:

Região Central: Paineiras, São Mateus e Mariano Procópio



Cidade Alta (Zona Oeste): Aeroporto, condomínios Jardins Imperiais e Chalés do Imperador



Zona Norte: Industrial e Santa Cruz



Zona Sul: Vale Verde, Teixeiras e condomínio Parque das Bromélias



Zona Leste: São Tarcísio



Zona Nordeste: Grama

O foco principal é o chamado tratamento focal, que consiste na aplicação direcionada de produtos em locais com potencial para proliferação do mosquito, impedindo o desenvolvimento das larvas.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a maior parte dos focos do mosquito está dentro das residências. Por isso, a entrada dos agentes é considerada essencial para o controle da infestação e redução de casos das doenças transmitidas.

A população também pode contribuir denunciando possíveis focos por meio dos canais disponíveis:

WhatsApp: (32) 98432-4608



E-mail: dengue@pjf.mg.gov.br



Plataforma online: JF Contra o Aedes



Atendimento presencial: unidades do DIGA

As ações são contínuas e fazem parte da estratégia de vigilância em saúde para controle das arboviroses no município.

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