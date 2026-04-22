Uma obra de remodelação da rede de esgoto provoca a interdição total da Rua Ana Reis, no bairro Furtado de Menezes, na região Sudeste de Juiz de Fora, a partir desta quarta-feira (22). O bloqueio ocorre diariamente entre 8h e 16h, com liberação do trânsito ao fim de cada jornada.

A intervenção abrange cerca de 90 metros da via e prevê a substituição da rede antiga, feita com manilhas, por nova tubulação em PVC ocre com diâmetro de 150 milímetros. O material é considerado mais moderno, com melhor vedação, maior durabilidade e desempenho hidráulico mais eficiente.

Durante o período de obras, o acesso às garagens dos imóveis será mantido, assim como uma faixa livre para circulação de pedestres. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no início de maio.

A obra é executada pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), responsável pelo sistema de esgotamento sanitário no município.

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