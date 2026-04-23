Juiz de Fora registrou seis acidentes, duas mortes e seis pessoas feridas durante o feriado de Tiradentes, entre os dias 17 e 21 de abril, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). No mesmo período 1.005 veículos foram flagrados em excesso de velocidade, além de 181 autuações por diversas infrações.

De acordo com o balanço da corporação, sete veículos foram recolhidos por irregularidades que comprometiam a segurança no trânsito. Também foi registrada uma ocorrência de receptação de veículo furtado na área de atuação da delegacia da PRF em Juiz de Fora.

Em todo o estado de Minas Gerais, a operação contabilizou 119 sinistros de trânsito, com 17 mortes e 144 feridos durante os cinco dias de fiscalização intensificada. O acidente mais grave ocorreu na BR-251, em Salinas, onde seis pessoas da mesma família morreram após o carro em que estavam bater de frente com uma carreta.

Ainda, conforme a PRF, entre as principais infrações flagradas, destacaram-se negativamente 7.394 autuações por excesso de velocidade, 809 autuações por ultrapassagens irregulares, 168 autuações por embriaguez ao volante e 642 autuações pelo não uso do cinto de segurança ou dispositivo de retenção para crianças.

Em todo o estado de Minas Gerais, a operação contabilizou 119 sinistros de trânsito, com 17 mortes e 144 feridos durante os cinco dias de fiscalização intensificada. O acidente mais grave ocorreu na BR-251, em Salinas, onde seis pessoas da mesma família morreram após o carro em que estavam colidir frontalmente com uma carreta.

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