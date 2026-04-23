O Clube do Papo foi multado em R$44.974,08 por infração ambiental gravíssima em Juiz de Fora. A penalidade, aplicada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema), está relacionada à realização de poda drástica ou corte de árvores sem autorização do órgão competente, além de possível atividade em desacordo com licença ambiental.

A decisão foi tomada pela Câmara de Julgamentos Fiscais (CJF) durante a 34ª reunião extraordinária, realizada de forma virtual no dia 30 de setembro de 2025, com base em pareceres técnico e jurídico. Inicialmente classificada como infração leve, a ocorrência foi reavaliada e passou a ser considerada gravíssima.

A multa original foi fixada em R$29.982,72, mas recebeu acréscimo de 50% devido à presença de agravantes previstos na legislação municipal, chegando ao valor final atualizado de R$44.974,08.

Em nota, o Clube do Papo informou que vai tomar conhecimento do processo e apresentará sua defesa nos órgãos competentes no prazo determinado.



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