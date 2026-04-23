Moradores dos bairros Manoel Honório e Bairu, em Juiz de Fora, podem ter o abastecimento de água afetado nesta quinta-feira (23) devido a uma intervenção na rede realizada pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). A previsão é de que o fornecimento seja restabelecido de forma gradual até a manhã de sexta-feira (24).

De acordo com a companhia, o serviço ocorre em trechos das ruas dos Inconfidentes e Max Stephane e inclui, nesta etapa inicial, a instalação de um novo registro, o que exige a interrupção temporária da distribuição de água na região.

A obra prevê ainda a substituição de cerca de 120 metros da rede atual por tubulação de PVC com 75 milímetros de diâmetro, considerada mais moderna e eficiente. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos até a primeira quinzena de maio de 2026.

As intervenções devem ocorrer em dias úteis, entre 8h e 17h. Segundo a Cesama, não há previsão de novas interrupções no abastecimento ao longo da execução da obra.

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