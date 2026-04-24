Excepcionalmente neste sábado (25), a Cemig irá abrir a sua nova agência, localizada na Avenida Presidente Itamar Franco, número 1.418, Centro, das 8h às 13h para realizar mais um dia do Mutirão de Negociação de débitos. A companhia reforça que o mutirão será exclusivo para negociação de dívidas, e serão oferecidas condições facilitadas de pagamento, incluindo o parcelamento em até 12 vezes sem juros.

A iniciativa traz a oportunidade para os clientes de Juiz de Fora quitarem seus débitos em aberto com a Cemig, antes do retorno dos cortes por inadimplência, marcado para segunda-feira (27).

Segundo Johmerson Neves, gerente de Recuperação da Receita da Cemig, a ampliação do mutirão reforça o compromisso da companhia em garantir o acesso às alternativas de negociação, garantindo mais agilidade aos clientes.

“Foram feitos diversos atendimentos nesta semana e, devido à alta procura, decidimos ampliar o mutirão também para este sábado. A equipe de atendimento da Cemig será reforçada e a escolha por realizar na nova agência é para que todos sejam atendidos com mais conforto e segurança”, afirma.

Aqueles que possuem débitos em aberto com a Cemig e que não conseguirem aproveitar o mutirão, podem fazer a negociação e o parcelamento sem sair de casa, pelos canais digitais, como a Agência Virtual no site Cemig Atende Web, no WhatsApp Cemig pelo número (31) 3506-1160 ou ligando gratuitamente para 0800 721 7003.

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