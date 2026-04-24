O fim de semana em Juiz de Fora será marcado por tempo estável e elevação nas temperaturas, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No sábado (25), o dia começa e segue com poucas nuvens, mantendo o tempo firme. À noite, há aumento da nebulosidade, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 16°C e 32°C, com ventos fracos.

Já no domingo (26), o tempo volta a ficar mais aberto, com predomínio de poucas nuvens ao longo do dia. As temperaturas sobem um pouco mais, com mínima de 17°C e máxima de 33°C.

A umidade do ar varia entre 30% e 100%, com índices mais baixos durante a tarde, e os ventos permanecem fracos, contribuindo para a sensação de tempo seco e mais quente, especialmente no domingo.

Tags:

cidade | Fim de semana | juiz de fora | Semana | Temperatura | tempo