Empreendedores de Juiz de Fora podem participar, nesta terça-feira (28), de um curso gratuito voltado à venda de produtos e serviços para o poder público. A atividade será realizada das 13h às 17h30, no Mercado Cultural Arte de Inventar Coisas Especiais, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro.

A iniciativa busca orientar empresários, microempreendedores individuais (MEIs) e interessados sobre como atuar no mercado de compras governamentais, incluindo participação em processos de licitação.

A programação inclui palestras e conteúdos práticos sobre o funcionamento das compras públicas, além de estratégias para que empresas se preparem para disputar contratos com órgãos públicos. Especialistas e representantes do Sebrae Minas participam das atividades.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.